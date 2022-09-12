Війська РФ вдарили по Харкову: Синєгубов терміново звернувся до людей

Російські окупанти вдень 12 вересня завдали удар по Харкову. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"До уваги харків’ян: перебувайте в укриттях! Окупанти завдали удар по Харкову. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Не ігноруйте сигнали тривоги!", - заявив Синєгубов.

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Нагадаємо, увечері неділі 11 вересня росіяни завдали цинічного удару по об'єктах інфраструктури, у результаті чого в різних районах Харкова та області зникло електропостачання, проблеми зі світлом також були в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Сумській, Харківській областях.

Повідомлялося про перебої з постачанням води. Станом на ранок 12 вересня після потужної атаки РФ майже до всіх осель повернули світло, відновило роботу й метро.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цинічний ракетний обстріл об'єкта інфраструктури в Харкові. Він наголосив, що українці ніколи не погодяться на "дружбу та братерство" з Росією.

Зеленський пояснив, що "холод, голод, темрява й спрага – для нас не так страшно й смертельно, як російські "дружба й братерство".

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