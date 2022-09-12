Війська РФ вдарили по Харкову: Синєгубов терміново звернувся до людей

Російська війська продовжують тероризувати населення Харкова, обстрілюючи місто.
Російські окупанти вдень 12 вересня завдали удар по Харкову. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
"До уваги харків’ян: перебувайте в укриттях! Окупанти завдали удар по Харкову. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Не ігноруйте сигнали тривоги!", - заявив Синєгубов.
Нагадаємо, увечері неділі 11 вересня росіяни завдали цинічного удару по об'єктах інфраструктури, у результаті чого в різних районах Харкова та області зникло електропостачання, проблеми зі світлом також були в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Сумській, Харківській областях.
Повідомлялося про перебої з постачанням води. Станом на ранок 12 вересня після потужної атаки РФ майже до всіх осель повернули світло, відновило роботу й метро.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на цинічний ракетний обстріл об'єкта інфраструктури в Харкові. Він наголосив, що українці ніколи не погодяться на "дружбу та братерство" з Росією.
Зеленський пояснив, що "холод, голод, темрява й спрага – для нас не так страшно й смертельно, як російські "дружба й братерство".
Читайте також:
- "Окупанти поспіхом біжать з позицій": Синєгубов заявив, що ЗСУ на Харківщині виходять до кордону з РФ (відео)
- Окупанти та зрадники тікають з Луганщини: у напрямку російського кордону утворилися кілометрові черги
- На Житомирському прикордонні воїни в повній бойовій готовності через нові навчання білорусів