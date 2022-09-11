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Війська РФ вдарили по підприємству у Вознесенську: є поранені (фото)

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Війська РФ вдарили по підприємству у Вознесенську: є поранені (фото)

Фото ілюстративне / Фото: pixabay.com

Російські окупанти 11 вересня обстріляли Вознесенськ Миколаївської області.

 Внаслідок чергового ракетного удару РФ по Вознесенську Миколаївської області постраждали мирні люди.

 Про це повідомила очільниця Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

Як повідомляє міська влада, окупанти завдали ракетного удару близько 11.15 по одному з підприємств. Щонайменше четверо мирних людей постраждали.

"Щодо обстрілу Вознесенська. За повідомленням від ракетного удару по одному з підприємств, поранення отримали 4 людини. На місці вибуху працюють рятувальники. Тривали роботи з пошуку двох людей, які також могли постраждати від обстрілу. На щастя знайдені працівники виявилися неушкодженими", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Миколаїв та населені пункти області. Минулої доби під ударом окупантів опинилися Миколаїв, Баштанський, Вознесенський і Миколаївський райони.

Як повідомлялося, окупанти ракетами обстріляли центр Дніпра і вдарили із РСЗВ по Нікополю, є постраждалі.

Раніше Кім пояснив, чому росіяни завдали удару по Інгульському мосту.

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Дата публікації
Перегляди
4268
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