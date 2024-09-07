Війська РФ відновили втрачені позиції в Курській області: подробиці від ISW

Війська РФ нещодавно відновили втрачені позиції в Курській області - на північний схід від Журавлі (на схід від Коренево).

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

За заявами російських джерел, ЗСУ знищили ще одну понтонну переправу в Глушківському районі та продовжують спроби вийти на трасу 38К-017. У відповідь російські війська посилюють контроль, встановлюючи блокпости вздовж дороги.

Міноборони РФ і російські провоєнні блогери заявили, що українські сили продовжують атакувати в районі Кореневе, біля Ольгівки, Малої Локні, Комишівки, Мар'ївки, Черкаського, Порічного і Борків. Повідомляють, що підрозділи російського 382-го батальйону морської піхоти 810-ї бригади морської піхоти (Чорноморський флот) діють поблизу Спального.

Нагадаємо:

Росії досі не вдалося вибити ЗСУ на кордон з Україною через недостатню кількість військ та пріоритети. Україна контролює майже 1 300 кв. км російської території, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

14 серпня журналісти німецького видання помітили, що Путін помітно нервував, коли слухав доповідь про наступ ЗСУ в Курській області. Особливо його розлютила доповідь тимчасово виконуючого обов'язки губернатора Курської області Олексія Смирнова, коли той говорив про окуповані населені пункти.

Видання The New York Times з посиланням на анонімних американських чиновників повідомило, що Росії потрібно від 15 до 20 бригад або не менш, ніж 50 тисяч військових, щоб витіснити ЗСУ з російських територій, які Сили оборони України зайняли під час наступу в Курській області.

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