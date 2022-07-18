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Війська РФ випустили по Нікополю 60 снарядів: поранено жінку, зруйновано будинки (фото наслідків)

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© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Російські військові в ніч проти 18 липня обстріляли Дніпропетровщину.

Російські війська кілька разів ударили з РСЗВ по Нікополю. Скерували понад 60 снарядів на житлові квартали та міську інфраструктуру.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

За попередньою інформацією, у результаті атаки росіян поранено 75-річна жінка. Вона у лікарні. 

Зруйновано також з десяток приватних житлових будинків. Пошкоджено водопровід та газопровід на одній з вулиць. Зачепило лікарню, промислове та енергетичне підприємства, порт. 

На місці працюють фахівці різних служб. Відновлюють понівечені мережі та з’ясовують масштаби руйнувань.

Як повідомлялося, окупанти виходять з оперативної паузи і починають атаки на Донбасі.

Нагадаємо, окупанти завдали удари по Краматорську.

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