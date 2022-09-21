Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Війська РФ висять на волосині": у Держдепі вважають, що псевдореферендуми – "відчайдушний крок" Путіна

Дата публікації
Перегляди
770
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Війська РФ висять на волосині": у Держдепі вважають, що псевдореферендуми – "відчайдушний крок" Путіна

Фото: Associated Press

У Держдепі не виключають, що Путін "використовуватиме ті види зброї, які не повинен використовувати".

Російські війська в Україні "висять на волосинці", а плани Кремля провести "фіктивні референдуми" в окупованих українських регіонах є відчайдушним кроком Володимира Путіна.

Про це заявила заступниця Держсекретаря США Венді Шерман, інформує CNN.

Шерман не виключає, що російський диктатор "використовуватиме ті види зброї, які не повинен використовувати". Зокрема, Шерман наголосивла, що Путін вже зробив зброєю продовольство та енергетику.

"Сподіваюся, він розуміє те, що сказав президент США Джо Байден: Не треба. Не робіть цього", — зазначила заступниця Блінкена, нагадуючи про попередження очільника Білого дому Путіну, якщо РФ застосує хімічну або ядерну зброю.

Нагадаємо, що 20 вересня російські ЗМІ рясніли новинами про термінове відеозвернення Путіна та Шойгу, можливе оголошення часткової мобілізації в Росії та анексію окупованих частин Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Проте згодом у росЗМІ з'явилася інформація, що звернення Путіна очікується вранці 21 вересня.

У Білому домі заявили, що, за їхніми даними, Путін, ймовірно, готується оголосити мобілізацію в РФ.

Читайте також:

На шумні новини з Росії дадуть відповідь ЗСУ і світ - звернення Зеленського

На шумні новини з Росії дадуть відповідь ЗСУ і світ - звернення Зеленського

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація