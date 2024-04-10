Війська РФ втрачають позиції на одній з ділянок фронту: деталі від ISW

Російські війська ведуть бої за тактичні висоти в районі кар'єру на південь від Кремінної.

На захід від Кремінної Луганської області тривають запеклі бої. Втім, російські війська втрачають обмежені позиції через постійні контратаки Збройних сил України.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що нещодавно російські окупаційні війська просунулися на південь від Кремінної. Відеозапис з геолокацією за 8 квітня показує, що окупанти навіть досягли незначних успіхів у районі крейдяних кар'єрів на південь від Білогорівки, яка розташована на південь від Кремінної.

Крім того, 9 квітня один російський блогер заявив, що загарбники РФ ведуть бої за тактичні висоти в районі кар'єру. Що більше - нібито їм вдалося захопити обмежені позиції в цьому районі. В ISW зауважують, що цітвердження узгоджуються з доступними відеозаписами з геолокацією.

Втім, російські джерела також стверджували, що в районі Тернів на захід від Кремінної) точилися запеклі бої. Втім, війська країни-агресорки втрачають обмежені позиції через постійні українські контратаки.

Луганська область. Карта боїв ISW.

Як повідомлялося, в Силах оборони розповіли про ситуацію в Роботиному. Наголошується, що заява депутата Запорізької облради, про те, що ніби в результаті штурмових дій росіяни зайшли в село і фактично закріпилися там, не відповідає дійсності.

Читайте також: