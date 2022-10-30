Війська РФ з важкої артилерії вдарили по Нікополю: жахливі кадри руйнувань

У Нікополі цієї ночі окупанти пошкодили 10 багатоповерхових та приватних будинків.

Російські окупаційні війська у ніч проти 30 жовтня накрили вогнем з важкої артилерії Нікополь Дніпропетровської області.

Про це зранку 30 жовтня повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Росіяни не дали спокою Нікопольщині і цієї ночі…Накрили вогнем з важкої артилерії сам Нікополь. Обійшлося без постраждалих", - уточнив посадовець.

За даними влади, у результаті цього обстрілу у Нікополі пошкоджено 10 багатоповерхових та приватних будинків. А також господарські споруди та газогін.

Крім того, російські снаряди прилетіли в місцеве підприємство з вивезення побутових відходів. Там сталася пожежа, у результаті чого серйозно пошкоджені автівки підприємства. Пожежу ліквідовано.

"В інших районах кричали сирени, та минулося без атак. І на цю хвилину спокійно", - додав Резніченко.

Обстріли Нікополя росіянами

Армія РФ регулярно обстрілює Дніпропетровщину, зокрема, Нікополь. У мирному місті вже зруйновано чимало багатоповерхівок й іншої інфраструктури.

У результаті обстрілів Нікополя вночі 29 жовтня поранення отримав 39-річний чоловік. Його шпиталізували до лікарні. Стан чоловіка середньої тяжкості.

Кількома днями раніше армія Російської Федерації атакувала Нікопольський район "Градами", важкою артилерією та дронами-камікадзе. Внаслідок ворожих атак пошкоджені будинки, автівки, харчове підприємство та водогін.

Також минулих вихідних у Нікопольському районі було поранено четверо мирних людей, одна із них - у важкому стані.

Читайте також: