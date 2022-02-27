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Війська РФ залишають свою техніку поблизу будинків українців і унеможливлюють їх знищення

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Війська РФ залишають свою техніку поблизу будинків українців і унеможливлюють їх знищення

Associated Press

Веніславський розповів про ситуацію на фронтах

Ситуація на Донеччині і Луганщині, де перебувають українські війська, які мають великий бойовий досвід, там ситуація найпростіша, ніж на інших напрямках нападу ворога.

Про оперативну ситуацію уздовж лінії оборони України розповів член парламентського комітету з Безпеки і оборони, народного депутата від "Слуги народу" Федір Веніславський.

Він зазначив, що справді інколи доводиться тимчасово відступити із деяких містечок, але терооборона і українські війська тримають ситуацію під контролем. Часто вдається відвоювати територію.

Також Веніславський повідомив, що ворог навмисне залишає свою техніку впритул до людських осель, щоб їх було неможливо знищити.

Яка оперативна ситуація уздовж лінії оборони України - Веніславський

Яка оперативна ситуація уздовж лінії оборони України - Веніславський

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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