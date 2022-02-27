Війська РФ залишають свою техніку поблизу будинків українців і унеможливлюють їх знищення

Війська РФ залишають свою техніку поблизу будинків українців і унеможливлюють їх знищення

Веніславський розповів про ситуацію на фронтах

Ситуація на Донеччині і Луганщині, де перебувають українські війська, які мають великий бойовий досвід, там ситуація найпростіша, ніж на інших напрямках нападу ворога.

Про оперативну ситуацію уздовж лінії оборони України розповів член парламентського комітету з Безпеки і оборони, народного депутата від "Слуги народу" Федір Веніславський.

Він зазначив, що справді інколи доводиться тимчасово відступити із деяких містечок, але терооборона і українські війська тримають ситуацію під контролем. Часто вдається відвоювати територію.

Також Веніславський повідомив, що ворог навмисне залишає свою техніку впритул до людських осель, щоб їх було неможливо знищити.