Війська РФ завдали ракетного удару по Харківщині: сталася пожежа (фото)

Російські окупанти вкотре завдали ракетного удару по Харківщині. Ворог обстріляв Петропавлівку Куп’янського району.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Як стало відомо, після ракетного обстрілу виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Горіла господарча споруда на площі 100 квадратних метрів. Пожежу вдалося ліквідувати о 15:10. Інформація щодо жертв та постраждалих не надходила.

Нагадаємо, що ЗСУ віртуозним пострілом знищили дві автівки російських окупантів.

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