Війська РФ зайняли панівні висоти у Часовому Яру: аналітик назвав загрозу

Наразі складна ситуація склалася у місті Часів Яр Донецької області. Війська РФ зайшли на його околиці та зайняли панівні висоти.

Про це заявив співзасновник проекту DeepState, аналітик Роман Погорілий у коментарі OBOZ.UA .

"Це погано, цього не можна було допускати", - наголосив експерт.

З його слів, вихід на висоту дає окупантам "оперативний простір для подальшого просування, вогневий контроль, тому що ця висота покриває дуже велику область огляду". Військовослужбовці РФ активізувалися біля Часового Яру, бо мали успіх, наголосив Погорілий.

"Як тільки вони бачать успіх на певній ділянці, туди стягуються сили. Часів Яр обстрілюється з авіації та з артилерії. Відповідно, вони почали все рівняти з землею", - каже аналітик.

Крім того, Погорілий розповів, що важкі бої тривають в Іванівському. Втім, це населений пункт ворог повністю не контролює. ЗСУ намагаються стримувати тиск.

"Вони (Росіяни - Ред.) зайшли на висоти на північ від Іванівського, там тривають дуже важкі бої, адже не можна давати ворогу просуватися. Якщо вони просунуться ще більше на північ, отримають вогневий контроль із висоти. Відповідно, перекриватимуть логістику і саме наше угруповання опиниться під загрозою", - підсумував експерт.

Нагадаємо, аналітики ISW у своєму звіті наголошують, що окупанти мають просування в Донецькій області. Зокрема, біля населених пунктів поблизу Бахмута і Авдіївки, а також - тимчасово окупованого Донецька.

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