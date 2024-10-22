Війська РФ збільшили кількість страт полонених і застосовують хімзброю – ISW

Російські окупанти протягом останнього часу збільшили кількість систематичних страт українських військовополонених. Загарбники також продовжують застосовувати хімічну зброю.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомили 21 жовтня українські посадовці, російські військові 18 жовтня стратили двох беззбройних і зв’язаних українських військовополонених поблизу Селидового на Донеччині, розстрілявши їх упритул.

За оцінкою аналітиків, російська армія протягом останнього часу збільшила кількість систематичних страт українських військовополонених. Це є порушенням Женевської конвенції про військовополонених, яка забороняє нелюдське поводження з ними та страту.

Також повідомляється, що 20 жовтня російський військовий блогер опублікував відео і відкрито заявив, що війська РФ застосовують хлорпікрин (пестицид, що пошкоджує легені) проти українських військ.

Аналітики зауважили, що Державний департамент США ще 1 травня повідомив, що окупанти використовують хлоропікрин і речовини для боротьби з масовими заворушеннями (RCA), порушуючи Конвенцію про заборону хімічної зброї, яку підписала Росія.

Українські офіційні особи раніше повідомляли, що російські загарбники дедалі частіше оснащують гранати хлоропікрином.

"Очевидне систематичне вчинення воєнних злочинів на всьому театрі бойових дій свідчить про те, що у російських військ низький рівень дисципліни, а російські польові командири не роблять нічого, щоб запобігти участі своїх підлеглих у такій злочинній поведінці, або, можливо, навіть заохочують їх до неї. Немає жодних доказів того, що Росія притягує персонал до відповідальності за порушення законів війни, про які повідомлялося", – йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, 21 жовтня Офіс генпрокурора України повідомив, що поблизу Селидового російські окупанти упритул розстріляли двох полонених українських військових.

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