Війська РФ знову просунулися на Донбасі: як змінилася ситуація на фронті

Російські війська окупаційні війська знову просунулися на Донбасі. Зокрема, у напрямку Покровська, біля Торецька та Макіївки.

Про це свідчать дані аналітиків Інституту вивчення війни.

Згідно з геолокаційними кадрами від 23 серпня, росіяни просунулися в південно-східній частині Торецька.

За даними російських джерел, російські війська також просунулися до Центральної лікарні у східній частині Торецька, але ISW не виявив підтвердження цієї заяви.

22 та 23 серпня війська РФ здійснили наступальні операції біля Торецька, а також у районі Північного, Дружби, Нелипівки та Нью-Йорка.

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Донецька. Згідно з геолокаційними кадрами від 23 серпня, російські війська просунулися на південний захід від Красногорівки під час посиленого механізованого наступу чисельністю до взводу.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти не припиняють спроб тиску на позиції українських захисників на Донбасі, зокрема на Покровському напрямку. З деяких ділянок поля бою ЗСУ були змушені відступити, щоб не потрапити в оточення.

У Генеральному штабі ЗСУ ніяк не коментували слова американського Інституту вивчення війни і лише розповіли про складну ситуацію на Покровському напрямку, де росіяни демонструють свої основні зусилля.

Напередодні західні ЗМІ писали, що РФ хоче захопити Покровськ, щоб створити плацдарм для наступу на Дніпро і Запоріжжя.

Оперативна інформація з фронту на ранок 21 серпня

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