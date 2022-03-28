Війська РФ зосереджують зусилля на утриманні зайнятих рубежів та підготовці до відновлення наступальних дій - Генштаб

Війська РФ зосереджують зусилля на утриманні зайнятих рубежів та підготовці до відновлення наступальних дій - Генштаб

Окупанти продовжують атакувати об’єкти військової та цивільної інфраструктури.

За даними Генерального штабу ЗСУ, російські війська продовжують готуватись до наступу.

Основні зусилля окупанти зосереджують на утриманні зайнятих рубежів та підготовці до відновлення наступальних дій.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Відзначається перегрупування з метою нарощування наступальних спроможностей для виконання завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей.

Ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, ЗСУ успішно атакували позиції окупантів у Херсонській області.

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