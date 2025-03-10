Війська РФ зупинились на Донбасі, ЗСУ почали локально відвойовувати території: деталі NYT

Поки рано говорити про стабілізацію фронту в Донецькій області.

Українські Збройні сили зупинили наступ окупаційної армії Росії на сході Донецької області та почали відвойовувати невеликі клаптики землі. Втім, загарбники все ще тримають ініціативу і щодня проводить десятки штурмів на східному фронті.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на аналітиків та українських військових.

Після понад 15 місяців наступу російські бригади виснажені. Своєю чергою, українські сили намагаються це використати на свою перевагу.

"Російські наступальні зусилля в Донецьку зупинилися в останні місяці через погану погоду, виснаження російських військ і ефективну адаптацію України до того, як російські війська воюють", - повідомив старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир у Вашингтоні Майкл Кофман.

Він наголошує, що зараз рано говорити про стабілізацію фронту в Донецькій області. Втім, ситуація покращилася, адже Україна знаходить інноваційні способи компенсувати нестачу військ.

Ситуація в Курській області

Видання пише, що українські солдати очікують від загарбників перегрупування та посилення наступальних зусиль, щоб скористатися раптовим припиненням військової допомоги від США та обміну розвідданими. Адже загрожує підірвати військові зусилля України.

Західні військові аналітики та американські офіційні особи вважають, що затримки у постачанні техніки, ймовірно, триватиме кілька місяців, перш ніж мати значний вплив на фронт. Втім, втрата розвідданих вже шкодить здатності України завдавати ударів по російських командних центрах, центрах матеріально-технічного забезпечення та зосередженню військ за лінією фронту.

Українські військові заявили, що відсутність розвідки особливо проблематична в Курській області Росії, де російські та північнокорейські війська перебувають у наступі та швидко просуваються вперед. Пауза в обміні розвідданими зашкодила здатності ЗСУ виявляти та атакувати сили країни-агресорки в Курську та перешкоджала її здатності завдавати ударів по важливих цілях. Натомість Україна вважає контроль над цим регіоном РФ надзвичайно важливим, щоб використовувати його як важіль у будь-яких переговорах щодо припинення війни.

Кіт Келлог, генерал армії у відставці, який є спеціальним представником США в Україні, визнав, що цей крок матиме "значний" вплив на поведінку України на полі бою.

Україна запропонувала негайне часткове перемир'я в повітряних і морських операціях і визнала, що деякі території залишаться під російською окупацією.Однак американські офіційні особи заявили, що призупинення залишатиметься в силі, доки українці не підкоряться невизначеним вимогам Білого дому.

Оборона Покровська

У грудні російські війська просунулися приблизно на три милі від Покровська , міста, яке знаходиться в центрі багатьох залізничних і автомобільних шляхів до Донбасу. Але добре підготовлена ​​українська оборона завадила фронтальному штурму, тож росіяни намагалися охопити місто з півдня.

Оскільки російське просування сповільнилося, а потім зупинилося, українські війська здійснили низку локалізованих контратак, щоб відновити вигідні позиції.

New York Times нагадує, що к ритична нестача військ і боєприпасів — посилена шестимісячною затримкою американської допомоги, а також організаційними проблемами призвела до захоплення Росією близько 1600 квадратних миль території України у 2024 році.

Нагадаємо, Financial Times з посиланням на поінформовані про перемовини джерела пише, що Україна запропонує часткове перемир'я з Росією, аби відновити обмін розвідувальними даними та військову допомогу. Йдеться про відмову від ударів за допомогою безпілотників і далекобійних ракет, а також припинення бойових дій у Чорному морі.

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