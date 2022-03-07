Війська Росії на Луганщині намагаються здійснити перегруповання для наступу на Сєвєродонецьк

Війська Росії на Луганщині намагаються здійснити перегруповання для наступу на Сєвєродонецьк

Поблизу міста десантні підрозділи не дають російській навалі підійти до міста

На Луганщині ситуація є стабільно напруженою, ніч проти 7 березня минула відносно спокійно, але російські окупанти намагалися здійснити перегруповання військ.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Поблизу Сєвєродонецька десантні підрозділи не дають російській навалі підійти до міста. "Ворог і далі намагається зробити перегрупування для наступу на Сєвєродонецьк. Для нього це принципове місто", – розповів Гайдай.

Він додав, що окупанти постійно обстрілюють житлові райони й усю інфраструктуру, яка стосується постачання води й газу. Під ворожий вогонь потрапляють й лікарні.

Відомо, що є загиблі серед цивільних. Однак, за словами голови ОВА, Збройні сили України тримають всі позиції та відбивають всі атаки.