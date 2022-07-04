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Війська Росії з "Ураганів" обстріляли мирні села Запорізького району: фото наслідків атаки

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© Запорізька ОВА
© Запорізька ОВА
© Запорізька ОВА
© Запорізька ОВА

Російські війська продовжують обстрілювати мирні села України.

Вкотре під вогонь окупантів потрапили населені пункти Запорізької області.

Про це інформує Запорізька ОВА.

Зазначається, що російські війська увечері 3 липня з РСЗВ "Ураган" обстріляли мирні села Таврійське та Юрківка Запорізького району. 

У результаті обстрілу пошкоджено будинок (дах, вікна) та автомобіль в селі Юрківка. Загиблих та поранених, на щастя, завдяки дотриманню правил безпеки під час воєнних дій немає. Мирні мешканці, хоч і не встигли евакуюватися, але на момент обстрілу перебували в укриттях.

Як повідомлялося, окупанти з Росії щільно обстрілюють прикордоння Сумської області: є поранені, багато руйнувань (фото).

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