Війська вдарили по Миколаївщині: багато зруйнованих будинків, є поранені (фото)

Війська РФ не припиняють обстрілювати Миколаївську область, завдаючи поранень цивільним і руйнувань інфраструктурі України.

Про добу в регіоні розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім вранці 29 жовтня.

За його даними, вранці 28 жовтня окупанти обстріляли населений пункт Галицинівської громади. У результаті ворожої атаки чотири людини отримали поранення.

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Також від обстрілу пошкоджено лінію електропередач. Протягом години фахівці відновили електропостачання.

Під мінометним вогнем опинилися портова акваторія Очакова. Постраждалих немає.

Крім того, 28 жовтня, орієнтовно о 07:30, 09:30, 12:00, 18:00, 21:30 та сьогодні, 29 жовтня, о 05:30 війська РФ обстріляли населений пункт Широківської громади. Внаслідок чого зруйновано два житлові будинки, ще три – пошкоджено (уламками вибито вікна та пошкоджено дахи). Постраждалих немає.

Березнегуватська громада, яка знаходяться на лінії розмежування, продовжує зазнавати ворожих обстрілів. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, також уночі 29 жовтня російська армія активно обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровської області. За даними ОВА, найбільше від російських атак постраждав Нікополь. Внаслідок атак поранення отримав 39-річний чоловік.

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