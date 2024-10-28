Бригади ЗСУ на Запорізькому напрямку отримають додаткове озброєння та техніку – Сирський

Особливу увагу приділили підготовці до оборонних дій в осінньо-зимовий період.

На Запорізький напрямок доставлять додаткове озброєння та техніку. Особлива увага буде приділена підготовці до оборонних дій в осінньо-зимовий період.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у своєму Telegram.

Він зазначив, що на цій ділянці фронту тривають бої різної інтенсивності. Противник активно використовує штурмову та бомбардувальну авіацію, безпілотники різних типів, а також артилерійський та мінометний вогонь.

"У таких умовах наше головне завдання — посилити оборону військ на найбільш складних ділянках фронту та забезпечити максимальну стійкість лінії оборони. З метою вжиття необхідних заходів та оперативного реагування була спланована моя робота у військових частинах, які ведуть оборону у цьому регіоні", – підкреслив Сирський.

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Сирський провів зустріч з командирами бригад, під час якої детально проаналізували ситуацію на лінії фронту, а також обговорили забезпечення підрозділів боєприпасами, безпілотниками та засобами радіоелектронної боротьби.

Особливу увагу приділили підготовці до оборонних дій в осінньо-зимовий період. Були вжиті заходи для забезпечення підрозділів додатковою кількістю озброєння, техніки та усім необхідним.

"Дякую нашим воїнам за героїзм, стійкість та хоробрість. Важливо – знищувати окупанта максимально", – додав головнокомандувач.

Нагадаємо, що російські окупанти планують до кінця року повернути під свій контроль території Запорізької області, звільнені українськими захисниками у 2023 року.

На Запорізькому напрямку спостерігається різка активізація воєнних дій. Зокрема, російські військові майже щодня атакують місто керованими авіаційними бомбами, а також військові повідомляли про накопичення загарбником сил на цьому напрямку.