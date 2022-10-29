Військам вдалося посунути ворога від Сіверська, місцеві хоча б ненадовго можуть війти з укриттів

Українським військам вдалося посунути ворога від Сіверська, що дало місцевим хоча б ненадовго війти з укриттів, йдеться в ТСН.

Російські окупанти не полишають спроб прорвати українську лінію оборони на Сіверсько-Бахмутському напрямку. Нашим воїнам, ціною надзусиль, ті атаки рашистів вдається зупиняти а за підтримки артилерії та бойової авіації, ще й контратакувати. Наші захисники щосили намагаються відсунути подалі фронт, зокрема й від Сіверська. У самому місті не залишилося жодної вцілілої споруди, немає води та електрики. Але місцеві твердять, нині стало, бодай трохи легше дихати і з’явилась можливість ненадовго виходити з укриттів.

Існування вище рівня землі, твердять місцеві, смертельно небезпечно. Від російських авіаударів та потужних фугасних ворожих боєприпасів інколи не рятують навіть укриття. Та містяни твердять, що порівняно з тим, як ворог обстрілював Сіверськ ще на початку осені, нині стало трохи тихіше. Це стало можливим завдяки діям українських військових, які відповідають на обстріл мирних по оперативних тилах росіян. Високоточними, далекобійними реактивними ракетами б'ють по ворожих складах та шляхах постачання.

Українські захисники цілодобово зупиняють атаки ворога на ділянці Білогорівка - Золотарівка - Верхньокам'янка - Берестове. За підтримки авіації, зізнаються воїни, колективними зусиллями виходить ще й просуватися вперед. Завдяки цьому місцеві встигають дров нарубати, чи сходити по воду. Така сама вилазка за водою ще влітку кільком людям коштувала життя. Ховати загиблих земляків на заміському кладовищі у Сіверську і тепер смертельно небезпечно.

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