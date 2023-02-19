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Військоий експерт розповів, чому у розвідках відрізняються дані про втрати росіян на війні Україні

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Військоий експерт розповів, чому у розвідках відрізняються дані про втрати росіян на війні Україні

За словами експерта, така різниця з'являється через особливості підрахунків. 

На сьогодні підрахувати втрати російської армії в Україні неможливо. Однак, дані Генштабу найбільш наближені до реальності. 

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний

Він розповів, що різниця у цифрах втрат Росії залежить від особливостей підрахунків, а Україна бачить більше, ніж розвідки інших країн.

"Втрати Росії у війні подає український Генштаб, та іноземні розвідки. Підрахувати російські втрати точно – неможливо, але дані Генштабу найбільше наближені до реальності", - сказав він.

У Британській розвідці зазначили, що загальні втрати Росії вбитими та пораненими сягають близько 200 тисяч осіб. Тоді як дані українського Генштабу свідчать про 142 тисячі тільки вбитими та близько 300 тисяч пораненими. Тобто загальні втрати становлять близько 450 тисяч росіян.

За словами експерта, така різниця з'являється через особливості підрахунків. 

"Річ у тім, що в Україні рахують втрати росіян по звітах наших офіцерів. До прикладу, ЗСУ знищили взводний опорний пункт, який по штату має налічувати 17 солдатів. Українські офіцери приблизно дивляться, скільки могло бути вбитих та звітують про це", - додав він.

Додамо, що за даними Генштабу, російська армія втратила майже 600 військових за попередню добу.

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Дата публікації
Перегляди
472
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