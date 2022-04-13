Військова агресія РФ в Україні: СБУ вже відкрила 2882 кримінальні провадження

Із загального масиву можна виокремити 1694 справи, відкриті саме за порушення законів та звичаїв війни.

Служба безпеки України наразі проводить досудове розслідування у 2882 кримінальних провадженнях, пов’язаних із відкритою військовою агресією РФ проти України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Йдеться саме про злочини, пов’язані з військовою агресією РФ. До суду вже скеровано 29 кримінальних проваджень. Із загального масиву можна виокремити 1694 справи, відкриті саме за порушення законів та звичаїв війни, тобто за ст. 438 Кримінального кодексу", – заявив Голова Служби безпеки України Іван Баканов.

За словами Баканова, СБУ наразі здійснює документування фактів масового знищення мешканців Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Сум, Чернігова, Харкова, Маріуполя, Миколаєва та інших населених пунктів.

"Географія злочинів різна, але їх суть однакова. Всюди, де з’являється російська армія, вона несе смерть і руйнування. Вбивства мирних людей, ґвалтування жінок і дітей, масові розстріли, мародерство… Оце і є справжнє обличчя Російської Федерації. А точніше – її звірячий оскал. Бо нормальна людина не може таке навіть уявити", – наголосив голова СБУ.

Злочини окупантів характеризуються жорстоким поводженням з цивільним населенням, катуванням та умисними вбивствами, застосуванням заборонених засобів, обстрілами та знищенням об’єктів цивільної та критичної інфраструктури тощо.

Найбільше епізодів налічують кримінальні провадження стосовно злочинів російських військових у Бучі, в Маріуполі та в Харківській області.

Тож українська спецслужба вже повідомила про підозру 900 особам. Із них 627 – громадяни РФ, у тому числі вище керівництво Росії, низка депутатів Держдуми, пропагандисти, діячі культури, а також 219 військових. Зокрема, серед них і троє затриманих ворожих пілотів, які бомбили Харків, Балаклею, Куп’янськ, Ізюм, Конотоп.

"Наше завдання – докласти максимум зусиль, аби за кожен свій злочин окупанти отримали невідворотне покарання. У цьому контексті украй важлива злагоджена робота всього правоохоронного блоку. Ми ведемо її у масштабах всієї країни, і я певен, що вона дасть свій результат", – підкреслив Баканов.

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