Військова активність росіян у Білорусі: РФ продовжує піднімати авіацію та підтягувати техніку

Росія та Білорусь продовжили спільні військові навчання Збройних сил щонайменше до 6 лютого.

Протягом минулих вихідних, 28-29 січня, росіяни на території Білорусі продовжили застосовувати авіацію в рамках спільних військових навчаннях. Великих переміщень російських військ територією Білорусі протягом усього попереднього тижня не фіксувалося.

Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Також практично зійшла нанівець активність переміщень ЗС Росії залізницею. З цього випливає, що російські військові перебувають у польових таборах на полігонах ЗС Білорусі, де займаються навчанням новобранців, що прибули в першій половині січня.

Активність авіації:

В рамках спільного льотно-тактичного навчання Білорусі та Росії у суботу, 28 січня, льотні екіпажі виконували бойове застосування на полігоні "Ружанський". Тому авіаційна активність відзначалася по всій території РБ. Було задіяно аеродроми ВПС РБ "Мачулищи", "Бобруйськ", "Ліда" та "Барановичі".

З аеродромів "Мачулищи" та "Бобруйськ" здійснювали вильоти гелікоптери Мі-8 ВПС РБ. Також з аеродрому "Мачулищи" злітав літак Ан-26 ВПС Білорусі (працював ретранслятором).

З аеродрому "Ліда" здійснювали польоти навчально-бойові літаки Як-130 116-ї штурмової авіаційної бази ВПС РБ. А з аеродрому "Барановичі" проводилися польоти винищувачів ВПС РБ (61-ї винищувальної авіаційної бази) та ВКС РФ (14-го винищувального авіаційного полку).

За даними моніторингової групи, активність руху залізницею Білорусі не зафіксували.

Переміщення дорогами

Великих колон з технікою ЗС РФ (10+ одиниць) практично не зустрічалося. Фіксувалися невеликі колони та окремі машини у Мінську, Мозирі, Гомелі, а також на ділянках траси М1 (між Мінськом та Барановичами) та М5 (між Мінськом та Мар'їною Гіркою). Окремо варто відзначити колону на трасі М1 (Барановичі Стовпці), що складається з шести пікапів Toyota Hilux і Jeep, а також восьми вантажівок і бензовозу.

Одиничну техніку та невеликі колони ЗС РБ помічали в Речиці, Вітебську, а також на окремих ділянках траси М5 (між Мар'їною Гіркою та Осиповичами).

"Спільне льотно-тактичне вчення РБ і РФ добігає кінця. З цієї причини найближчими днями активність авіації все ще залишатиметься високою. При цьому основна фаза навчань позаду. Відкритим наразі є питання, чи відбуде авіаційна техніка ПКС РФ, яка приймає участь у навчанні, назад до пунктів постійної дислокації на території Росії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, спільні навчання Збройних сил Росії та Білорусі на території РБ продовжено щонайменше до 6 лютого. Загальна кількість продовжень становить вже 40 тижнів.

Напередодні, 27 січня, до Росії повернувся винищувач-бомбардувальник Су-34. Він був дислокований на білоруському летовищі біля Барановичів.

За даними української розвідки, білоруська армія не бере участі в бойових діях на території України, але теоретично білоруси можуть воювати у складі окупаційних військ як найманці.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що рівень воєнної загрози з боку Білорусі зростає, однак українські захисники слідкують за ситуацією і вживають необхідних заходів.

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