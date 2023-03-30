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Військова база росіян біля кордону з Україною спорожніла: фото

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Час на прочитання
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Військова база росіян біля кордону з Україною спорожніла: фото

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У російської армії "зникли" сотні одиниць бронетехніки на місці дислокації танкового полку.

У селі Солоті Бєлгородської області РФ, що за 30 кілометрів від кордонів Харківської області, з російської військової бази зникла майже вся військова техніка. 

Про це повідомили у проєкті розслідувань "Схеми".

Про відсутність військової техніки свідчать супутникові знімки Planet Labs, які було зроблено у період від січня 2022 року до березня 2023 року.

© Twitter/Схеми
Фото: Twitter/Схеми

Журналісти проєкту відзначають, що до початку повномасштабного вторгнення Росії тут були сотні одиниць військової техніки. Станом на 23 березня цього року її майже не залишилось.

Російську військову базу в Солоті будувала пітерська компанія “Мегалайн”, яка пов’язана з власником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним. Будівництво було завершене у 2020 році. 

Тут дислокувався 237-й танковий полк російської армії, який, як повідомляє Міноборони України, брав участь у бойових діях в районі Ізюма у Харківській області.

Нагадаємо, в російській армії вичерпуються запаси танків, тому вони змушені знімати зі зберігання радянські Т-54 і Т-55, які випускалися ще в 1940-50-х роках. Більш старих танків, ніж ці, на російських складах немає.

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Дата публікації
Перегляди
2309
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