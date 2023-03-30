Військова база росіян біля кордону з Україною спорожніла: фото

У російської армії "зникли" сотні одиниць бронетехніки на місці дислокації танкового полку.
У селі Солоті Бєлгородської області РФ, що за 30 кілометрів від кордонів Харківської області, з російської військової бази зникла майже вся військова техніка.
Про це повідомили у проєкті розслідувань "Схеми".
Про відсутність військової техніки свідчать супутникові знімки Planet Labs, які було зроблено у період від січня 2022 року до березня 2023 року.
Журналісти проєкту відзначають, що до початку повномасштабного вторгнення Росії тут були сотні одиниць військової техніки. Станом на 23 березня цього року її майже не залишилось.
Російську військову базу в Солоті будувала пітерська компанія “Мегалайн”, яка пов’язана з власником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним. Будівництво було завершене у 2020 році.
Тут дислокувався 237-й танковий полк російської армії, який, як повідомляє Міноборони України, брав участь у бойових діях в районі Ізюма у Харківській області.
Нагадаємо, в російській армії вичерпуються запаси танків, тому вони змушені знімати зі зберігання радянські Т-54 і Т-55, які випускалися ще в 1940-50-х роках. Більш старих танків, ніж ці, на російських складах немає.
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