Військова база росіян біля кордону з Україною спорожніла: фото

У селі Солоті Бєлгородської області РФ, що за 30 кілометрів від кордонів Харківської області, з російської військової бази зникла майже вся військова техніка.

Про це повідомили у проєкті розслідувань "Схеми".

Про відсутність військової техніки свідчать супутникові знімки Planet Labs, які було зроблено у період від січня 2022 року до березня 2023 року.

Фото: Twitter/Схеми

Журналісти проєкту відзначають, що до початку повномасштабного вторгнення Росії тут були сотні одиниць військової техніки. Станом на 23 березня цього року її майже не залишилось.

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Російську військову базу в Солоті будувала пітерська компанія “Мегалайн”, яка пов’язана з власником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним. Будівництво було завершене у 2020 році.

Тут дислокувався 237-й танковий полк російської армії, який, як повідомляє Міноборони України, брав участь у бойових діях в районі Ізюма у Харківській області.

Нагадаємо, в російській армії вичерпуються запаси танків, тому вони змушені знімати зі зберігання радянські Т-54 і Т-55, які випускалися ще в 1940-50-х роках. Більш старих танків, ніж ці, на російських складах немає.

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