Військова база в порту та мобілізаційний ресурс: у міській раді Маріуполя розповіли про плани окупантів на місто

Військова база в порту та мобілізаційний ресурс: у міській раді Маріуполя розповіли про плани окупантів на місто

У Маріуполі окупаційна влада оголосила про створення "добровільних дружин", до яких хоче залучити місцевих чоловіків.

Тепер чоловіки Маріуполя будуть здійснювать патрулювання міста разом з російськими військовими та “народною мііцією днр”.

Про це повідомив радника мера Маріуполя Петра Андрющенко.

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За його даними, про поновлення "добровольних дружин" заявив заступник гайляйтера Маріуполя Хармишев разом з окупаційним корпусом.

Джерела української влади повідомляють, що справжня мета такого "патрулювання":

посилення пошуковх заходів . Цього разу починають шукати не тількі активістів, але, в першу чергу комунальників, вчителів та інших спеціалістів;

. Цього разу починають шукати не тількі активістів, але, в першу чергу комунальників, вчителів та інших спеціалістів; "м'яка" підготовка до мобілізації.

"Окрім того, від "керівництва" міста шириться інформація про запровадження призову до армії так званої "ДНР" з вересня цього року. Разом з фактичним зачиненням міста майбутнє Маріуполя під час окупації стає все більш зрозумілим. Військова база в порту та мобілізаційний ресурс", - написав Андрющенко.

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