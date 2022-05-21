Військова база в порту та мобілізаційний ресурс: у міській раді Маріуполя розповіли про плани окупантів на місто

У Маріуполі окупаційна влада оголосила про створення "добровільних дружин", до яких хоче залучити місцевих чоловіків.
Тепер чоловіки Маріуполя будуть здійснювать патрулювання міста разом з російськими військовими та “народною мііцією днр”.
Про це повідомив радника мера Маріуполя Петра Андрющенко.
За його даними, про поновлення "добровольних дружин" заявив заступник гайляйтера Маріуполя Хармишев разом з окупаційним корпусом.
Джерела української влади повідомляють, що справжня мета такого "патрулювання":
- посилення пошуковх заходів. Цього разу починають шукати не тількі активістів, але, в першу чергу комунальників, вчителів та інших спеціалістів;
- "м'яка" підготовка до мобілізації.
"Окрім того, від "керівництва" міста шириться інформація про запровадження призову до армії так званої "ДНР" з вересня цього року. Разом з фактичним зачиненням міста майбутнє Маріуполя під час окупації стає все більш зрозумілим. Військова база в порту та мобілізаційний ресурс", - написав Андрющенко.
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