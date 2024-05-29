Військова допомога для України: яка техніка увійшла в найбільший пакет від Швеції

Швеція оголосила про надання 16-го пакета військової допомоги Україні, який став найбільшим з наданих після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У пакет зокрема ввійшов весь парк бронетранспортерів Pansarbandvagn 302, який є у армії Швеції.

Про це повідомило Міністерство оборони Швеції.

В пресрелізі зазначається, що бронетранспортери допоможуть посилити формування нових бригад ЗСУ.

"Пакет, який буде включений до майбутнього додаткового бюджету поправок, становить 13,3 мільярда шведських крон [1,2 млрд доларів США – ред.] та відповідає пріоритетним потребам України", – зазначили у відомстві.

Разом з бронемашинами Україна отримає літак радіолокаційної розвідки та управління (ASC 890), що посилить можливості протиповітряної оборони, а також артилерійські боєприпаси та ресурси для обслуговування раніше переданої техніки.

В Міноборони Швеції зазначили, що передача такої кількості техніки та боєприпасів "спричиняє тимчасове зниження обороноздатності", тому уряд вже займається питаннями закупівлі нового озброєння.

Що відомо про БТР Pansarbandvagn 302

Гусеничні броньовані машини Pansarbandvagn 302 розроблені в 1960-х роках шведською компанією Hägglunds. На озброєння шведської армії Pbv 302 поступили 1966 року, а приблизно 10 років тому їх вивели з експлуатації і замінити новими БМП CV90.

Бронетранспортери Pbv 302 забезпечують захист і мобільність піхоти на полі бою та мають такі характеристики:

корпус – броньована сталь, захищає від стрілецької зброї та осколків;

екіпаж – 2 особи, водій і командир;

місткість – 8 піхотинців у повній екіпіровці;

вивантаження десанту – через задні двері, що забезпечується розташування моторного відділення у передній частині машини;

двигун – Volvo THD 100 дизельного типу, потужність 270 к.с.;

максимальна швидкість – до 65 км/год по трасі;

запас ходу – до 300 км;

прохідність – підвищена, здатний долати водні перешкоди та бездоріжжя;

основне озброєння — 20-мм автоматична гармата Hispano-Suiza HS.820, встановлюється на башті; призначена для ураження легкоброньованої техніки та живої сили;

додаткове озброєння (обладнання) – димові гранатомети, радіостанції та засоби спостереження.

Нагадаємо, Іспанія пообіцяла рекордну допомогу Україні. У пакет увійдуть ракети до систем протиповітряної оборони Patriot, танки Леопард та зброя іспанського виробництва, зокрема, засоби боротьби з дронами та боєприпаси.

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