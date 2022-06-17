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Військова допомога: Пентагон оприлюднив повний список зброї, яку надав Україні

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Військова допомога: Пентагон оприлюднив повний список зброї, яку надав Україні

Фото: Associated Press

Міноборони США відзвітувало про виділення тисяч одиниць високотехнологічного озброєння й техніки Україні, а також сотень тисяч боєприпасів та іншого обладнання в межах оборонної допомоги, загальна вартість якої перевищує 6 мільярдів доларів.

США виділили Україні допомогу в галузі безпеки на суму близько 5,6 млрд доларів з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міноборони США.

"Сполучені Штати виділили близько 6,3 мільярда доларі на безпеку Україні від початку роботи адміністрації Байдена, у тому числі приблизно 5,6 мільярда доларів після неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого",- зазначається у повідомленні.

Допомога США Україні включає:

  • понад 1,4 тисячі зенітних систем Stinger;
  • понад 6,5 тисячі протитанкових систем Javelin;
  • понад 20 тисяч інших протиброньових систем;
  • більше 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;
  • 126 гаубиць калібру 155-мм, а також 260 тисяч снарядів до них;
  • 108 тактичних тягачів для транспортування 155-мм гаубиць;
  • 19 тактичних ремонтних автомобілів;
  • високомобільні ракетні системи залпового вогню та боєприпаси до них;
  • 20 вертольотів Мі-17;
  • сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів;
  • 200 бронетранспортерів М113;
  • понад 7 тисяч одиниць стрілецької зброї;
  • більше 50 мільйонів патронів для стрілецької зброї;
  • 75 тисяч комплектів бронежилетів і шоломів;
  • 121 тактичну безпілотну повітряну систему Phoenix Ghost;
  • ракетні системи з лазерним наведенням;
  • безпілотні повітряні системи Puma;
  • безпілотні судна берегової оборони;
  • 22 контрартилерійських радари;
  • чотири контрмінометних радари;
  • чотири радари ППО;
  • дві системи берегової оборони Harpoon;
  • протипіхотні міни M18A1 Claymore;
  • комплекти вибухівки С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод;
  • тактичні системи захищеного зв'язку;
  • тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики та лазерних далекомірів;
  • комерційні послуги супутникової зйомки;
  • засоби захисту від вибухонебезпечних предметів;
  • засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної, ядерної загроз;
  • медичне забезпечення, включно з аптечками;
  • устаткування для електронних перешкод;
  • польову техніку й запчастини;
  • фінансування навчань українських військових, обслуговування й підтримки техніки та озброєння.

Нагадаємо, що реактивні системи залпового вогню "ХАЙМАРС" будуть на полі бою вже цього місяця - 60 наших солдатів завершують навчання з американськими інструкторами і готові передавати знання і вміння на фронт.

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