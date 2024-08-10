Військова допомога від США: у новому пакеті збільшена кількість вкрай важливих зараз боєприпасів

У новому пакеті американської допомоги, оголошеному у п'ятницю, 9 серпня, виявились 10 тисяч додаткових 155-мм снарядів RAAM (Remote Anti-Armor Mine) для дистанційного мінування, які зараз особливо актуальні з огляду на новий характер бойових дій.

Про це пише Defense Express.

"Про це свідчить порівняння двох переліків озброєння, від 29 липня та 9 серпня, які опубліковані Пентагоном. Наприкінці серпня у переліку зазначалась передача понад 50 тисяч снарядів RAAM, а в оновленому – понад 60 тисяч", – пишуть автори статті.

Кожен такий снаряд містить дев'ять протитанкових мін, які можна дистанційно встановити на відстань до 17,6 км. Використання таких снарядів дозволяє швидко замінувати шляхи підходу ворожих підкріплень прямо на маршруті висування ворожої бронетехніки.

Снаряди RAAM бувають двох видів, відрізняються часом самоліквідації після "посіву" мін:

M718 – 48 годин до самознищення;

M741 – 4 години до самознищення.

Крім снарядів RAAM до нового пакета допомоги від США загальною вартістю 125 млн доларів увійшли:

ракети до ПЗРК Stinger та ПТРК TOW;

боєприпаси до HIMARS (GMLRS та ATACMS);

артилерійські снаряди 155-мм та 105-мм;

патрони для стрілецької зброї;

ПТРК Javelin;

гранатомети AT-4;

медичні евакуаційні машини HMMWV;

багатофункціональні РЛС;

обладнання для захисту критичної інфраструктури тощо.

Нагадаємо, у Німеччині закликали скоротити постачання зброї для ЗСУ. Прем'єр німецької федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер завив про необхідність дипломатичного вирішення війни.

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