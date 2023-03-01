Військова підтримка Ізраїлем України може призвести до нової війни на Близькому Сході – Бродський

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський пояснив, що військова допомога Україні, як от надання систем протиповітряної оборони, є "червоними лініями", що може призвести до нової війни на Близькому Сході.

Про це Міхаель Бродський розповів в інтерв'ю BBC.

"І тут виникає питання, чи не нашкодить якийсь крок безпеці Ізраїлю. А чи не зробимо ми щось, що не вирішить проблеми України, але призведе до виникнення нової війни на Близькому Сході чи призведе до терактів та загибелі ізраїльтян. І тут існує тонка грань, яку небезпечно переходити", - пояснив він.

За його словами, "червоні лінії" полягають в тому, щоб кроки Ізраїлю на підтримку України не призвели до нової війни на Близькому Сході, не призвели до загибелі ізраїльських громадян.

"Якщо ми будемо розуміти, що якийсь необережний крок чи необережне висловлювання може призвести до того, що терористи отримають нову зброю, що в нас не буде можливості діяти в небі Сирії і боротися проти іранської загрози в найближчому майбутньому - це може призвести до загибелі ізраїльтян, як цивільних, так і військових. Жоден ізраїльський уряд на це не піде", - наголосив Бродський.

Посол також підкреслив, що владу Ізраїля дуже непокоїть ірансько-російське військове співробітництво.

"​​Ми знаємо, що під час війни Іран постачав і продовжує постачати Росії дрони, і ми знаємо, що ці дрони, які направлені сьогодні проти вас, можуть завтра направити проти нас. Тому, як би не цинічно це звучало, ми сьогодні навчаємося на вашому прикладі. Ми дивимося, як вам вдається справлятися з іранськими дронами, розуміємо, що вже, можливо, найближчим часом нам доведеться стикатися з тією ж загрозою і якимось чином протистояти", - пояснив він.

Нагадаємо, Міхаель Бродський розповів, чому ізраїльська системи раннього оповіщення може бути неефективною в Україні та про які типи ракет, ймовірно, не зможе попереджати.

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