Військова розвідка знищила на Харківщині ДРГ морської піхоти Північного флоту ВМФ РФ та взяла у полон командира взводу

В результаті вогньового ураження 36 окупантів було знищено. Багато загарбників отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Розвідувальна група Головного управління розвідки Міноборони на Харківщині знищила ДРГ морської піхоти Північного флоту ВМФ РФ.

Про це повідомляє ГУР.

"Розвідувальна група Головного управління розвідки "Кедр" провела спецоперацію в селі Дементіївка Дергачівського району Харківської області. Було виявлено великий підрозділ рашистів, що розміщувався у зруйнованих будівлях. В результаті вогньового ураження 36 окупантів було знищено. Багато рашистів отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Пізніше "Кедр" разом з підрозділами місцевого ТРО і Національної гвардії провів низку боєзіткнень та змусив ворога відійти з позицій, незважаючи на значну чисельну перевагу противника.

В результаті операції, за даними розвідки, були здобуті численні трофеї та взято в полон пораненого командира взводу ворожої ДРГ.

"Ним виявився уродженець Запорізької області 1989 року народження, Станіслав Трутнєв. Це військовослужбовець 140 загону спеціального призначення боротьби з підводними диверсійними силами та засобами Північного флоту ВМФ РФ (в/ч 69068, Відяєво, Мурманської області). Три роки тому був відряджений в угруповання збройних сил РФ в Сирії", - повідомляє військова розвідка.

Безпосередньо на полі бою пораненому командиру взводу ворожої ДРГ було надано первинну медичну допомогу. Наразі він перебуває в одному з українських медичних закладів.

Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що росіяни все ще мають незмінну кінцеву мету у цій війні – знищення України. Жодних переговорів про мир станом на зараз немає через дії російської сторони.

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