Військова служба в Україні: чи можуть мобілізувати двох членів однієї сім'ї

В Україні продовжується військовий стан та загальна мобілізація. В першу чергу до лав Збройних сил призивають людей, які вже мали військовий досвід.

В Україні продовжується загальна мобілізація, яка проходить в декілька етапів. В першу чергу до армії призивають громадян, які вже мали досвід проходження військової служби чи бойових дій. Проте нерідко спливають питання, кого саме можуть мобілізувати та чи підлягають призову члени однієї родини.

ТСН.ua розповість, чи можуть мобілізувати двох членів однієї сім'ї.

Фактично, вступити до лав Збройних сил України можуть як чоловіки, так і жінки - тобто в одній родині теоретично можуть бути мобілізовані всі члени віком від 18 до 60 років.

За даними адвокатів, у законодавстві не має конкретних уточнень щодо заборони призову конкретної кількості людей з однієї сім’ї.

“Призвати на військову службу можуть всіх — чоловіка, дружину та повнолітніх дітей. На практиці поки подібних прецедентів не траплялося, втім на рівні закону це не проблема. Хоча з усіх правил існують винятки: у випадку мобілізації заборона призову торкнеться близьких родичів людини, яка загинула на фронті чи вважається зниклою безвісти”, — зауважив юрист Ростислав Кравець.

Хто саме не підлягає мобілізації

Згідно з законодавством України, певні категорії громадян не підлягають мобілізації під час дії воєнного стану, а саме:

Призвати до лав армії не можуть чоловіків та жінок, які втратили на війні близьких: чоловіка, дружину, сина, доньку, батька, мати, дідуся чи бабусю.

Окрім того, під призов не потрапляють громадяни з неповнолітнюю дитиною та чоловіка чи дружину, які проходять військову службу. Ця категорія була додана вже в квітні цього року.

Нагадаємо, що в Україні можуть заборонити чоловікам вступати до університетів під час воєнного стану.

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