Військова служба жінок: Безугла роз'яснила новий законопроєкт про мобілізацію

Жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку, наголосила Безугла.

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла дала роз'яснення щодо військової служби жінок, які запропоновані у новому проєкті закону.

Про це вона написала у фейсбуці.

За її словами, в проєкті закону юридично виписані такі моменти:

"11. Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком беруться на військовий облік військовозобов’язаних в порядку встановленому Міністерством оборони України.

12. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. Під час дії воєнного стану жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу до частин (підрозділів) забезпечення або прийняті в добровільному порядку (за контрактом) на військову службу до бойових частин (підрозділів)".

"Призов жінок не обмежується ЗСУ, це можуть бути й оборонні підприємства, наприклад. Долучаєтесь до обговорення. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом)", - наголосила вона.

Нагадаємо, Безугла зробила заяву про мобілізацію жінок. Вона заявила, що жінки мають бути на передовій, а не в Європі.

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