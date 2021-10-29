Військова техніка, пальне та боєприпаси: бойовики на Донбасі отримали поставку з Росії, - розвідка

Військова техніка, пальне та боєприпаси: бойовики на Донбасі отримали поставку з Росії, - розвідка

Після ремонту на території Росії на окуповану частину Донбасу повернулися понад 10 одиниць бойових машин піхоти і бронетранспортерів.

У жовтні цього року у Росії відремонтували бойову техніку для бойовиків на тимчасово окупованій території Донбасу.

Як повідомили у п’ятницю, 29 жовтня, у Головному управління розвідки Міноборони України, упродовж цього місяця було зафіксовано переміщення БМП та БТР разом з новими партіями озброєння та боєприпасів.

У повідомленні йдеться, що до з’єднань і частин проросійських бойовиків на окупованій частині Донецької та Луганської областей після ремонту на території Росії повернуто понад 10 одиниць бойових машин піхоти і бронетранспортерів, а також доставлено понад 5,5 тисяч тонн пального, нові партії озброєння та боєприпасів, зокрема, для зброї, використання якої заборонено Мінськими домовленостями.

За даними розвідки, росіяни передали своїм маріонеткам в ОРДЛО протитанкові керовані ракети, боєприпаси до 122-мм ракетних систем залпового вогню та 152-мм артилерійських систем, набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок, протипіхотні міни ОЗМ-72 та МОН-52, безпілотні літальні апарати “Орлан-10” і “Гранат-1”.

“Крім того, для відновлення броньованої бойової техніки до ремонтно-відновлювальних підрозділів противника з території РФ завозились танкові двигуни, запасні частини та акумуляторні батареї”, - повідомили у ГУР Міноборони України.

Нагадаємо, нещодавно бойовики на Донбасі здійснили масований обстріл із забороненої Мінськими домовленостями зброї, пошкодивши житлові будинки в селищі Гранітне Донецької області. Водночас на сепаратистських сайтах з’явилася інформація, що до сусіднього села Старомар’ївки, яке розташоване в "сірій зоні", увійшли підрозділи української армії.

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