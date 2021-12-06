Військова загроза Росії: Резніков хоче розмістити інструкторів з Канади, США та Британії на лінії фронту

Військова загроза Росії: Резніков хоче розмістити інструкторів з Канади, США та Британії на лінії фронту

Такі дії можуть діяти поруч із санкціями проти РФ.

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав Канаду, Сполучені Штати Америки та Велику Британію направити до України військових інструкторів та розмістити їх на позиціях поблизу лінії фронту.

Про це очільник Міноборони сказав в інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail, розповіли у ТСН.Ранок 6 грудня.

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Резніков зауважив, що така військова підтримка могла би стати вагомим фактором стримування російської агресії поруч із економічними санкціями проти особистих активів Володимира Путіна та його найближчого оточення.

За його словами, ці військові мають бути розміщені у тих місцях, де Росія може їх бачити. "Було б добре, якби канадські інструктори... були розміщені у Харкові, Маріуполі, Краматорську, Одесі та на острові Зміїному", - наголосив керівник Міноборони.

Новини світу: Олексій Резніков закликав Канаду, США та Велику Британію направити в Україну військових інструкторів

До слова, про плани Росії почати вторгнення в Україну раніше заявили розвідки західних країн, а німецьке видання Bild опублікувало карту з ймовірними маршрутами російської військової операції.

Нагадаємо, така ситуація непокоїть Білий дім. Відтак завтра має відбутися телефонна розмова президента Джо Байдена та глави Кремля Володимира Путіна. Президент США планує під час неї порушити питання скупчення російських військ біля українських кордонів.

У своїй підтримці у випадку агресії Кремля запевняє Київ і Євросоюз. Головний європейський дипломат Жозепп Боррель заявив, що в Брюсселі мають показати Москві усі можливі наслідки для неї в разі наступу на Україну.

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