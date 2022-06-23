"Військові бази з ППО і радіолокацією": в Одеській ОВА розповіли про деталі удару по "вишках Бойка"

"Військові бази з ППО і радіолокацією": в Одеській ОВА розповіли про деталі удару по "вишках Бойка"

Днями Збройні сили України завдали удару по бурових платформах у Чорному морі, які називають "вишками Бойка".

Російські окупанти захопили "вишки" 2014-го, коли анексували Крим. Після цього бурові платформи РФ використовувала військові бази для блокування Одеського порту та контролю над частиною Чорного моря.

Детальнішу інформацію про "вишки Бойка" в ефірі телемарафону розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Він заявив, що Збройні сили України офіційно не підтверджували дані щодо удару по цій цілі "тимчасового російського гарнізону". За словами Братчука, йдеться не саме про вишки, а про "відповідні платформи".

"Платформи (Ред.) були перетворені на такі собі військові бази, бо там була протиповітряна оборона, гарнізонний склад і, звичайно, радіолокаційна розвідка, що допомагало росіянам створити ворота для повноцінного блокування Одеського порту і контролю над північно-західною частиною акваторії Чорного моря", — повідомив він.

Братчук додав неофіційну інформацію, що там дещо горить, але закликав дочекатися офіційних даних.

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Нагадаємо, в анексованому Криму окупанти заявили про нібито удари ЗСУ по "вишках Бойка" у Чорному морі 20 червня. Внаслідок чого було нібито поранено 3 осіб, ще 5 вдалося врятувати.

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