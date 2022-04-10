Військові чекають на нову спроби прориву на Київ з Гомеля і готові вже зустрічати ворога

А місцеві із Мощуна розбирають завали після росіян.

КАМАЗИ, урали із живою силою та десятки одиниць ворожої артилерії. Ворог накопичує сили у білоруському Гомелі - фіксує українська розвідка. Хоч прямі атаки на столицю поки що на паузі, а в самому місті навіть поменшало блокпостів, збройні сили укріплюють лінію оборони. І не відкидають повторних спроб росіян зайти через північний кордон.

Про це йдеться в ТСН.

На згарищі власного будинку Олександр вже кілька годин шукає останки своєї дружини. Чоловіка досі трусить від пережитого, тож просить не показувати його обличчя. Шкодує, що як належне поховати дружину так і не зміг. Жінка до війни тяжко захворіла. А тиждень під вогнем окупантів став останнім в її житті. Вона померла у власній спальні будинку, яке родина будувала все своє життя. Але поховати її чоловік не встиг – в дім прилетів снаряд. А після того, чоловіка евакуювали. «В той день, за евакуації вона зранку ще воду пила. А потім її не стало», - пригадує чоловік.

Кожен дім у Мощуні або зруйнований, або пошкоджений. Де була церква, тепер – згарище. Від неї лишились хіба дзвони.

Їх ще чула Світлана, коли гвинтокрили росіян кружляли над її будинком,. Як намагались оточити аеропорт у Гостомелі окупанти жінка бачила з вікна власної кухні і зафільмувала ці кадри. А потім у це вікно прилетіло. Сьогодні вперше за місяць жінка повернулась у те, що лишилась від її дому. З порогу зрозуміла, у ньому жили росіяни. «Пайки всюди тут. Скрізь у шухлядках, скрізь відкриваєш і ці консерви», - каже жінка.

Від колись затишного помешкання лишився смітник. Все розграбовано. Те, що не змогли забрати із собою – розбили. Там де їли, там і випорожнялись. Не гребували це робити навіть у ванну. Сім’я будувала цей дім аж 10 років. Вкладала все, що мала, аби дітям було затишно. Тепер розгрібають смітєзвалише. «Мені здається вони все це навмисно робили через те, що ми краще живемо, ніж вони», - розмірковує вона.

Що відбувається у звільнених селищах Північної Київщини

Такі історії у Мощуні на кожному кроці. Маленьке селище на північній Київщині стало стратегічнім – на обрії аеропорт Антонов, що у Гостомелі. Він за задумом росіян, мав стати плацдармом для висадки десанту в столицю

Українські війська звідси відтіснили ворога та стигли облаштувати надійну лінію оборони. Бо розвідка донесла – у білоруському Гомелі вже знову збираються війська. Щонайменьше вісім тактичних груп росіян. А ще зафіксували чимале переміщення техніки та артилерії. Армійці впевнені - ворог після першої поразки змінить тактику, проте зустріти його готові.

«Ми впевнені, що вони будуть заходити ще раз. Всі, які у них були нормальні контрактники. Ми їх відбили. Там вже нікому воювати», - кажуть бійці.

Микита впевнений, саме його місія вигнати росіян за кордон. Бо справжнє обличчя ворога він побачив ще у 2014 в Криму. І тепер, незадовго до вторгнення підписав контракт зі збройними силами. Його батьки – росіяни за походженням. Але разом з ними тут, він бореться проти режиму. «Вони говорили – братні народи. Може років за 100-150 воно зміниться. І то навряд. Після того, що вони творять», - каже боєць.

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