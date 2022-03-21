Військові експерти відзначають, що Росія збирає резерви як серед професіоналів, так і відставників

Військові експерти відзначають, що Росія збирає резерви як серед професіоналів, так і відставників

Серед тих, кого долучають, як «гарматне м’ясо», так і морські піхотинці.

РФ намагається зібрати резерви, у 8 регіонах оголосили приховану мобілізації, і літаками доставляють їх до Білорусі і кордонів із Україною. Тож відбувається перегрупування військ, щоб ввести до України, і про жодні домовленості із боку Росії про припинення вогню, не може йтися.

Розповів в ефірі ТСН військовий експерт Олег Жданов.

Серед них є як професіонали, як наприклад - півтори тисячі морських піхотинців з Тихоокіанського флоту. Так і «гарматне м’ясо», яке надають військомати, зазначає експерт. Він додає, що Росія намагається проводити якісний відбір, але з ними треба проводити навчання, а Росія такого робити не буде.

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Водночас Жданов каже, що подальшої ескалації, аж до ядерної війни, малоймовірний. Адже припускає, що Путін розуміє, що завдавати такого удару по території, яку хочеш захопити – безглуздо. Та й, де потім випаде радіоактивний дощ, спрогнозувати не можливо.

Інформація про те, що начебто НАТО може направити миротворців із однієї із країн до України його дуже здивувала. Адже саме цього прагне Путін, що підняти рівень війни до світової, щоб розмовляти вже із Байденом, а не Зеленським.

Водночас експерт зазначив, що зараз відмовлятись від ідеї вступу до НАТО не варто. «Треба вирішувати після війни, щоб не було під тиском Росії», - зазначив він.

Але і не виключає, що альтернативою Альянсу може стати об’єднання між Польщею, Литвою і Україною.

Військовий експерт розповів про перегрупування російських військ і воєнну ситуацію в Україні загалом

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