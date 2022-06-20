"Військові формування створюються не просто так": генерал-майор оцінив можливість наступу з боку Білорусі

Білорусь створила оперативне командування поблизу кордону з Україною і готується до можливого наступу. ЗСУ треба перекидати додаткові сили на північ.

Білоруські війська готуються до вторгнення в Україну з метою відтягування сил ЗСУ з інших напрямків.

Про це сказав генерал-майор у відставці, військовий дипломат і розвідник Петро Гаращук в ефірі телемарафону.

"Щодо агресії з боку Білорусі, це питання дуже складне. Але з огляду на те, що ми не дуже сильно довіряли, що можлива агресія з російської сторони, то зараз можна дійти такого висновку, що все можливо. А враховуючи, що створюється оперативне командування, не просто так військові формування створюються на кордоні з іншою державою, отже вони для чогось призначені, отже, що оперативне командування та штаби готуватимуться здійснювати військові дії на цьому саме напрямі. Тому відтягувати частину Збройних Сил України з основних напрямків на Білоруський напрямок нам необхідно. У Генеральному штабі я впевнений, що це все планується і люди перебувають", - зазначив він.

Також Гаращук підкреслив, що навіть з допомогою білорусів Росія не зможе перемогти Україну.

"Ми впевнені, що ніколи не перемогти Україну, зважаючи на те, що нас підтримує вся Європа та світ. Хто зараз Росію підтримує? Давайте зараз реально подивимось на речі. Нікарагуа, Північна Корея, Сербія, Сирія та ще дві-три держави, а решта від Росії відвернулися. А пропагандисти російські щодня викидають тони інформаційного сміття на уми та серця людей Росії, і, на жаль, і там є люди, які вірять цим пропагандистам", - сказав він.

Нагадаємо, що експерт заявив, що армія Білорусі зараз показово демонструє війська, але вона не готова до наступального потенціалу. Всі ці загрози пов'язані лише з тим, аби українські війська перегруповувалися на північ України, особливо свої позиції на інших активних напрямках.