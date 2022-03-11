Військові гірсько-штурмової бригади збили російський штурмовик Су-25

Пілот окупантів загинув.

Вночі 10 березня бійці коломийської 10 гірсько-штурмової бригади збили російський літак.

Про це повідомили у Facebook військового з'єднання Сухопутних військ Збройних сил України.

Зазначається, що йдеться про збитий штурмовик Су-25.

Цей російський літак був на озброєнні 18-го шап 303 змад 11 А Східного військового округу, що базується в селі Чернигівка, Приморського краю.

"Не жаліємо ворогів ні на землі нашій, ні в нашому небі", - йдеться у дописі гірсько-штурмової бригади.

Де саме збитий літак, військові не повідомляють.

Зазначається, що поблизу літака військові знайшли обвуглений труп пілота.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 16-й день.

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