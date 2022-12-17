Військові Херсона звернулися із важливою заявою до містян: що сталося

Під час комплектування бригад тероборони херсонцям видали зброю, яку треба повернути.

Мешканців Херсона просять добровільно здати зброю, яку вони отримали від 24 лютого до 1 березня під час формування бригади територіальної оборони для захисту від окупантів. Для цього треба зʼявитися до Херсонського РТЦК та СП (колишній міський військовий комісаріат).

Про це повідомляє Херсонська міська рада.

"З метою недопущення порушення Законів України громадянам, у яких зброя досі перебуває на руках, необхідно з’явитися до Херсонського РТЦК та СП (колишній міський військовий комісаріат) та повідомити про місце перебування зброї, боєприпасів тощо", - йдеться в повідомленні.

Херсонцям нагадали, що добровільне передавання зброї не передбачає кримінальної відповідальності та забезпечує захист прав та свобод громадян, а також безпеку мешканців деокупованих територій.

"Також просимо не транспортувати озброєння самостійно в пішому порядку з метою недопущення конфліктних ситуацій з представниками правоохоронних органів, ЗСУ та інших формувань", - закликали у міськраді.

Ситуація в Херсоні зараз

Нагадаємо, Херсон перебував під окупацією РФ 8 місяців. Звільнити місто захисникам України вдалося 11 листопада 2022 року. Втім, після деокупації частини Херсонської області й обласного центру російські окупанти тероризують місцевих жителів.

Так, зранку 17 грудня окупанти обстріляли Херсон - є постраждала й загиблий.

У поліції додали, що окупанти обстріляли Бериславський та Херсонський райони, Херсон і його передмістя. В обласному центрі під ворожий удар потрапили цивільні будівлі а кількох районах міста. У результаті атаки пошкоджено електромережі, палала територія виробничого комплексу. У багатоповерхівках через обстріл розбиті вікна, пошкоджені балкони, у квартирах виникли пожежі.

Днями росіяни також атакували Херсон, обстрілявщи пункт допомоги Червоного Хреста. У результаті атаки РФ загинула жінка – парамедикиня, волонтерка.

Того ж дня війська РФ поцілили у житлові будинки та маршрутку. Окрім парамедикині, була ще загибла людина.

Крім того, через ворожі обстріли все місто залишилося без світла.

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