Військові хитрощі на полі бою: Росія та Україна вдосконалюють пастки-танки

Війна між Україною та Росією, що триває вже третій рік, змушує обидві сторони постійно адаптуватися до нових викликів. Зокрема, зростання ролі бойових безпілотників, оснащених передовими сенсорами, зробило бронетехніку головною мішенню на полі бою. У відповідь на це українські та російські війська почали активно використовувати фальшиві танки і бронемашини, щоб збивати ворога з пантелику та змушувати витрачати боєприпаси на несправжні цілі.

Про це пише Forbes.

Від дерев’яних каркасів до реалістичних макетів

Якість і складність таких обманних маневрів різниться. Наприклад, у Мережі з’явилося відео, яке демонструє дерев’яні макети БМП-1, покриті брезентом. Вони обладнані трубою, що імітує гармату, і хоча й можуть ввести в оману розвідувальні дрони, сучасні оптичні системи легко ідентифікують їх як підробки.

Однак існують і складніші пастки. Українські сили, наприклад, створили дерев’яні макети танків Leopard 2A6, які повністю повторюють форму й розміри справжньої техніки. Такі моделі розміщуються на передовій за допомогою військових вантажівок. Деякі з цих приманок уже виконали своє завдання – російські дрони-камікадзе Lancet витратили на них кілька високоточних боєприпасів, що значно зменшило боєздатність окупантів.

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Ще один випадок обману стався в Донецькій області, де російські сили атакували приманку Leopard 2A4. Цього разу макет був замаскований спеціальною сіткою, що ще більше ускладнило його ідентифікацію.

Надувні приманки як новий рівень маскування

Крім дерев’яних макетів, обидві сторони почали активно використовувати надувні моделі бронетехніки. Так, на відео з українського безпілотника видно надувні танки Т-72, розміщені на російських позиціях. На перший погляд вони здаються реальними, однак за детальнішого аналізу помітні закруглені краї та відсутність дрібних деталей, що видає їхню несправжність.

За даними джерел, ці надувні макети розробляє російська компанія Rusbal, яка займається виготовленням фальшивих військових об’єктів для маскування. Україна своєю чергою також має аналогічні засоби – чеська компанія InflaTech передала Києву надувні копії танків Leopard 2A4, які вже використовуються на фронті.

Технологічний розвиток пасток

Сучасні приманки значно складніше відрізнити від реальних машин. Деякі моделі вже оснащені:

інфрачервоними відбивачами, що імітують тепловий підпис справжньої бронетехніки;

радіолокаційними елементами, які створюють враження бойової активності;

моторизованими баштами, що рухаються і вводять ворога в оману.

Розвиток технологій робить ці макети ще ефективнішими, змушуючи супротивника витрачати на них дорогі ракети та дрони. Це стратегічний інструмент, який допомагає як українським, так і російським силам захищати справжню техніку та заплутувати противника.

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Розвиток технології створення приманок для танків не стоїть на місці. Американська компанія I2K Defense, яка спеціалізується на виробництві надувних військових систем, оприлюднила звіт із прогнозами щодо майбутнього цієї галузі. За її оцінками, нові моделі будуть виготовлені з надміцних тканин та інтелектуальних матеріалів, що значно підвищить їхню стійкість. Крім того, автономні системи розгортання дозволять швидше встановлювати приманки без ризику для військових. Додатковим удосконаленням стане інтеграція сенсорів, які зможуть працювати як наземні розвідувальні пристрої, збільшуючи стратегічну користь таких макетів.

Українська компанія Temerland Military Solutions розробила ще одну інноваційну концепцію – "активні муляжі". Це фальшиві танкові рами, встановлені на цивільних вантажівках, які можна дистанційно керувати. Такі приманки не є повноцінними бойовими машинами, але їхня мобільність ускладнює розпізнавання для ворожих дронів та артилерії. В майбутньому можливе вдосконалення цієї технології за рахунок автономного руху, що мінімізує ризик для операторів і ще більше вводить противника в оману.

Оскільки війна триває, а ресурси обмежені, фіктивна техніка стає важливим інструментом у бойових діях. Однак з розвитком дронів і технологій візуалізації макети мають ставати все реалістичнішими, щоб випереджати противника та зберігати свою ефективність. Технологічний прогрес у цьому напрямку вже зараз формує нові методи захисту бронетанкових підрозділів і, ймовірно, отримає ще ширше застосування в майбутньому.