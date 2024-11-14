Військові КНДР не брали участі в останніх штурмах росіян у Курській області - РНБО

Росія все ще зберігає можливість штурмів у Курській області.

Ситуація в Курській області станом на вечір 14 листопада стабілізована. Однак у росіян все ще є можливості для подальших штурмів.

Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

"Перевірка боєм у росіян пройшла невдало – втрати у техніці, особовому складі", – зазначив він.

Коваленко додав, що військові Північної Кореї в штурмових діях не були залучені. Проте, за його словами, перебувають на позиціях на цьому напрямку.

Раніше повідомлялося, що армія РФ і КНДР веде криваві бої на Курщині. Вони атакують позиції ЗСУ в західній частині регіону, аби витіснити ЗСУ до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

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