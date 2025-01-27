Військові КНДР підривають себе гранатами, щоб не потрапити у полон – Sky News

Війська КНДР, які перебувають у Росії, демонструють очевидну необізнаність про загрози з боку безпілотників і артилерії.

Про це повідомляє Sky News.

Як пише видання, північнокорейці "радше підірвуть себе гранатами, ніж ризикнуть потрапити в полон". Також, ймовірно, північнокорейські війська тимчасово відійшли від лінії фронту в Росії. Це сталось після того, як солдати КНДР зазнали серйозних втрат.

Зокрема, журналісти Sky News поспілкувались з українськими військовими, які вважають, що північнокорейські солдати наразі або роблять висновки з помилок, зроблених під час перших зіткнень з українськими солдатами, або доглядають за пораненими, або чекають на підкріплення.



"Я думаю, що вони скоро повернуться", - сказав командир, який має позивний "Пульс".

Видання також пише про те, що війська КНДР не обізнані про загрози з боку безпілотників і артилерії. Про це свідчать їх штурми пішки, групами по 20, 40 і навіть 60 осіб, що робить їх легкою мішенню.

Крім того, солдати КНДР намагаються прибрати докази своєї присутності із зони бойових дій, забираючи поранених і загиблих.

Нагадаємо, 11 січня українські бійці взяли у полон в Курській області двох військових з Північної Кореї. Вони були поранені, але вижили.

Північна Корея відправила понад 10 тисяч своїх солдатів допомагати Росії, згідно з інформацією Києва і Сеула. Хоча ні Москва, ні Пхеньян офіційно ні підтвердили, ні заперечили їхню присутність на фронті.

Як українська, так і південнокорейська розвідка кажуть, що багато військових, розгорнутих в Росії, є одними з найкращих у Пхеньяні. Їх набрали з 11-го корпусу, також відомого як Корпус Шторму. Підрозділ навчений диверсіям на інфраструктурі та вбивствам.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що кількість вбитих і поранених північнокорейців, які воюють на боці російської армії в Курській області Росії, перевищила три тисячі.

Південнокорейська розвідка оцінювала втрати серед військових КНДР приблизно в 1100 людей (серед них - близько 100 загиблих). У Сеулі також заявили, що Пхеньян може готуватися до відправлення додаткових військ до Росії та постачань нових партій зброї.

Читайте також: