Військові КНДР вчаться сучасної війни: у РНБО зробили невтішний прогноз для світу

На Заході не усвідомлюють серйозність ситуації.

Військові КНДР продовжують брати участь у боях на Курщині. На жаль, вони вчаться сучасної війни, вчаться протидіяти FPV-дронам.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"І в майбутньому їхня навченість стане серйозною проблемою для Південної Кореї та західних армій. На жаль, не бачу, що там це розуміють", - констатував Коваленко.

Раніше Коваленко зазначав, що північнокорейських бійців завезли на Курщину для отримання досвіду. КНДРівці будуть використовувати безпілотники в прикордонні Корейського півострова надалі

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