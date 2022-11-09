Військові кораблі РФ до війни могли вільно ходити акваторією Чорного моря, ситуація зараз змінилася - російський журналіст

Російські військові кораблі до повномасштабного вторгнення могли вільно ходити акваторією Чорного моря. Росіяни не могли вважати протоки своїми, оскільки їх контролювала Туреччина.

Про це 24 каналу розповів російський журналіст Ігор Яковенко.

За його словами, росіяни до повномасштабного вторгнення РФ до України могли вільно пересуватися акваторією Чорного моря. Проте називати протоки своїми вони не могли, оскільки контролювалися вони Туреччиною. Наразі ж ситуація змінилася - Чорноморський флот тепер перебуває у тимчасово захопленому Севастополі.

“Увесь Чорноморський флот зараз зібрався до купки в Севастопольській бухті та сидить там і тремтить, а вигнала з Чорного моря його Україна”, – наголосив Ігор Яковенко.

Скільки ж лишилося російських кораблів у Севастопольскій бухті після успішних дій українських військових - невідомо. За словами журналіста, Чорне море зараз під наглядом Туреччини, а після перемоги нашої держави “хазяйнувати” там будуть Україна, Польща та Болгарія.

Нагадаємо, що у росіян фактично розпочався обвал всієї лінії фронту на Херсонському напрямку.

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