Військові музиканти виконали марш супротиву на руїнах найпершого зруйнованого об’єкту на Дніпропетровщині

Військові музиканти виконали марш супротиву на руїнах найпершого зруйнованого об’єкту на Дніпропетровщині

Музиканти у такий спосіб хотіли підтримати дух українців

На Дніпропетровщині військовий оркестр зіграв біля першого в області об’єкта, який знищили ворожі ракети.

Про це йдеться в ТСН.

Музиканти оперативного командування «Схід» виконали гімн українського спротиву «Ой, у лузі червона калина». Диригент військового оркестру зізнається, що часу на підготовку не було, тож обмежились короткою репетицією на руїнах. Попри це та геть незвичний майданчик для концерту, виступ цілком вдався.

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Музиканти у такий спосіб хотіли підтримати дух українців та запевнити, що ми обов’язково переможемо.

Нагадаємо, що внаслідок ворожих обстрілів на Дніпропетровщині двоє людей постраждалих, зруйновані залізничні колії та об’єкти інфраструктури.

Прильоти були у трьох районах. У Павлоградському зранку ракета поцілила у залізницю, у Синельниковському від влучання в інфраструктурний об’єкт спалахнула пожежа. Ще одна ракета впала на дачні будинки Дніпровського району. Зруйнувала покинуту споруду та перебила електромережі.

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