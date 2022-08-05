Військові на Донеччині тримають оборону і б'ють ворога, коли з неба постійно прилітають снаряди

Шалені ворожі обстріли на Донецькому напрямку, ворог завдає потужних артилерійських ударів, але на масований наступ піхотою не наважується.

Росіяни інтенсивно обстрілюють всю лінію фронту на донецькому напрямку, йдеться в ТСН.

Після обстрілу бійці очікують наступу ворожої піхоти, вона таки з`являється, але у вигляді невеликих розвідувальних груп, ворог промацує українську оборону. Але хлопці успішно відпрацювали по цій «розвідці».

На цих позиціях колись хазяйнували росіяни, українці їх звідси вибили, підбили вантажівку, до сьогодні ще збирають розкидані вибухом набої, знайшли запасний ствол для крупнокаліберного кулемета.

На цих позиція всюди спалена ворожа техніка. Але справді крупні трофеї у сусідньому селі. Там всього 3 десятки будинків, але ворог вперто кілька місяців намагається його захопити, там і залишив багато своєї бронетехніки. «Всі дахи знесло, половину будинків зруйновано, он бачите залишки стіни», - показують військові.

Після недовгих вагань розвідники вирішують організувати у село невеликий рейд. І справді більшість хатів потрощені вибухами, за селом підбитий ворожий БТР, за ним ще один та рештки російського солдата в українському взутті. «Навіть не цураються у нас взуття красти, су..», - кажуть бійці.

Трохи далі – танк з відірваною баштою. Наші бійці почепили на нього український прапор, це значить, невеличке село, з якого виїхали майже всі мешканці відтепер знову під контролем України.

Але із села доводиться терміново відходити, бо ворог знову починає обстрілювати його артилерією. Але у наступ він сьогодні на цій ділянці навряд чи піде, бо вже ходив і залишив багато своєї техніки на цих пагорбах.

У ворога й справді багато артилерії і, здається, необмежена кількість снарядів. Але бійцям цього підрозділу нема куди відступати, серед них багато мешканців тимчасово окупованого Маріуполя. Вони не хочуть не відступати, а хочуть повернутися до себе до дому.

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