Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Військові на українсько-білоруському кордоні розповіли, як підготувались до зустрічі ворога

Дата публікації
Перегляди
31к
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Військові на українсько-білоруському кордоні розповіли, як підготувались до зустрічі ворога

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

На українсько-білоруському кордоні неспокійно, щодня безпілотники і гуркіт техніки на тому боці.

Попри загрози наші бійці підготувались до всіх можливих сценаріїв і до агресії білорусів. Шанці викопані, дороги заміновані, техніка і зброя напоготові, йдеться в ТСН.

«Знаючи, що поруч вони, я знаю, що не задуть до нас, бо ми тримаємо оборону, захищаємо свої сім’ї», - каже 18-річний сирота Дмитро, у якого на фронті сестра і брат.

Стріляти і копати юнак навчився у лісах, що межують з кордоном Білорусі. З дитинства мріяв стати військовим ,але не думав, що за таких обставин, коли смерть просто поруч. «Хочеться ще подивитись на захід сонце, ти розумієш, за це треба боротися, треба захищати свою землю», - каже юнак.

Ці хлопці все чують і бачать, з ворога на тому боці не зводять очей. Всі стежини і просіки, якими місцеві вештались до війни на той бік нами, заміновані.

На тому боці навчання вже тривають кілька місяців. За цим диверсанти, що раз намагаються прощупати наш кордон, як із землі так і неба. «Під дату цю вони активізувались, їх видно частенько», - кажуть військові.

Попри тишу усі військові зайняті: хтось чистить зброю, хтось на посту, а хтось на кухні. На цій позиції готують усі хто вміє, харчами хлопці не перебирають. У лісах біля кордону, де у будь-який момент знову може початися справжня війна, хлопці до неї готові.

Читайте також:

Український прапор нині один з найбільш упізнаваних у світі і майорить у різних кутках планети, та не лише там

Який із центрів України найцентральніший: де шукати "серце" України

Тиші на Донеччині нині не буває: вороги завдають ракетних ударів одразу по кількох прифронтових містах

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація