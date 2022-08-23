Військові на українсько-білоруському кордоні розповіли, як підготувались до зустрічі ворога

Попри загрози наші бійці підготувались до всіх можливих сценаріїв і до агресії білорусів. Шанці викопані, дороги заміновані, техніка і зброя напоготові, йдеться в ТСН.

«Знаючи, що поруч вони, я знаю, що не задуть до нас, бо ми тримаємо оборону, захищаємо свої сім’ї», - каже 18-річний сирота Дмитро, у якого на фронті сестра і брат.

Стріляти і копати юнак навчився у лісах, що межують з кордоном Білорусі. З дитинства мріяв стати військовим ,але не думав, що за таких обставин, коли смерть просто поруч. «Хочеться ще подивитись на захід сонце, ти розумієш, за це треба боротися, треба захищати свою землю», - каже юнак.

Ці хлопці все чують і бачать, з ворога на тому боці не зводять очей. Всі стежини і просіки, якими місцеві вештались до війни на той бік нами, заміновані.

На тому боці навчання вже тривають кілька місяців. За цим диверсанти, що раз намагаються прощупати наш кордон, як із землі так і неба. «Під дату цю вони активізувались, їх видно частенько», - кажуть військові.

Попри тишу усі військові зайняті: хтось чистить зброю, хтось на посту, а хтось на кухні. На цій позиції готують усі хто вміє, харчами хлопці не перебирають. У лісах біля кордону, де у будь-який момент знову може початися справжня війна, хлопці до неї готові.

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