Військові на Житомирській трасі нищать ворога, а той веде хаотичний обстріл із лісу

Під обстріл потрапили і журналісти ТСН

Битва за Житомирську трасу. Вже кілька днів збройні сили намагаються розблокувати одну з основних автомагістраль країни, яка з'єднує столицю із західною Україною. Величезне угрупування російських військ несе серйозні втрати, але з траси не йде, ба більше - розстрілює навколишні села з гармат.

Про це йдеться в ТСН.

Військові влаштовують ворогу розгром у прямому ефірі. Десятки вантажівок з боєкомплектом, броньовані машини і навіть установки залпового вогню "Град" одна за одною злітають у повітря. Від потужних вибухів ворожого боєкомплекту, як сірники, ламаються п'ятдесятирічні сосни.

Українська артилерія вранці, вдень і ввечері знищує потужне вороже угруповання на Житомирській трасі. Єдине, що у ворога залишається - танки. Під час обстрілів вони маневрують ними, виводять з-під вогню.

Розвідники готові перевірити ситуацію, хоча вони не повинні вступати в бій з ворогом, але все одно беруть повний боєкомплект і навіть гранатомети. Разом із розвідниками на непримітних машинах вирушає знімальна група ТСН.

У селі Бузова місцева школа потрощена повністю, здається тут нема жодного цілого вікна, не зруйнованого класу. «Танчик з того боку бив з Житомирської траси і 2 танчики з іншого боку били і так само міномети били. Їм сказали, що тут хунта, а тут було близько 200 людей для евакуації», - розповідають розвідники.

Ворог обстрілював школу навіть реактивною артилерією, деякі снаряди не вибухнули. Але усі люди вижили - врятувало бомбосховище.

Крім школи ворог прямим наведенням розстріляв два багатоквартирних будинки в селі. Тут вже можуть бути ДРГ противника, час від часу тут вже чути поодинокі постріли.

Як ЗСУ намагаються розблокувати Житомирську трасу

На колись гарненькі кольорові будиночки тепер страшно дивитися. Боєць на псевдо "Заграда сквад" пересмикує затвор автомата і піднімається на найвищий поверх. Йому треба подивитися чи далеко відійшов ворог. За допомогою коптерів вдається розгледіти - 3 російські установки системи "Град" стоять нерухомо, 9 вантажівок з набоями згоріли. Стоять нерухомо і дві самохідні артилерійські установки і чи не головний здобуток - знищена установка радіоелектронної боротьби – РЕБ, яка ставить перешкоди для роботи безпілотників, авіації. Але у ворога залишилися танки, очевидно з них вони продовжують обстрілювати село, щоправда неприцільно. Під обстріл потрапляють розвідники і журналісти.

Снаряди падають за селом, там загоряється трава. Прицільно стріляти ворог уже не може, для цього йому треба вивести танки з лісу, а це означає викрити себе.

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