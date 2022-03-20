Військові на Житомирській трасі нищать ворога, а той веде хаотичний обстріл із лісу

Під обстріл потрапили і журналісти ТСН
Битва за Житомирську трасу. Вже кілька днів збройні сили намагаються розблокувати одну з основних автомагістраль країни, яка з'єднує столицю із західною Україною. Величезне угрупування російських військ несе серйозні втрати, але з траси не йде, ба більше - розстрілює навколишні села з гармат.
Про це йдеться в ТСН.
Військові влаштовують ворогу розгром у прямому ефірі. Десятки вантажівок з боєкомплектом, броньовані машини і навіть установки залпового вогню "Град" одна за одною злітають у повітря. Від потужних вибухів ворожого боєкомплекту, як сірники, ламаються п'ятдесятирічні сосни.
Українська артилерія вранці, вдень і ввечері знищує потужне вороже угруповання на Житомирській трасі. Єдине, що у ворога залишається - танки. Під час обстрілів вони маневрують ними, виводять з-під вогню.
Розвідники готові перевірити ситуацію, хоча вони не повинні вступати в бій з ворогом, але все одно беруть повний боєкомплект і навіть гранатомети. Разом із розвідниками на непримітних машинах вирушає знімальна група ТСН.
У селі Бузова місцева школа потрощена повністю, здається тут нема жодного цілого вікна, не зруйнованого класу. «Танчик з того боку бив з Житомирської траси і 2 танчики з іншого боку били і так само міномети били. Їм сказали, що тут хунта, а тут було близько 200 людей для евакуації», - розповідають розвідники.
Ворог обстрілював школу навіть реактивною артилерією, деякі снаряди не вибухнули. Але усі люди вижили - врятувало бомбосховище.
Крім школи ворог прямим наведенням розстріляв два багатоквартирних будинки в селі. Тут вже можуть бути ДРГ противника, час від часу тут вже чути поодинокі постріли.
На колись гарненькі кольорові будиночки тепер страшно дивитися. Боєць на псевдо "Заграда сквад" пересмикує затвор автомата і піднімається на найвищий поверх. Йому треба подивитися чи далеко відійшов ворог. За допомогою коптерів вдається розгледіти - 3 російські установки системи "Град" стоять нерухомо, 9 вантажівок з набоями згоріли. Стоять нерухомо і дві самохідні артилерійські установки і чи не головний здобуток - знищена установка радіоелектронної боротьби – РЕБ, яка ставить перешкоди для роботи безпілотників, авіації. Але у ворога залишилися танки, очевидно з них вони продовжують обстрілювати село, щоправда неприцільно. Під обстріл потрапляють розвідники і журналісти.
Снаряди падають за селом, там загоряється трава. Прицільно стріляти ворог уже не може, для цього йому треба вивести танки з лісу, а це означає викрити себе.
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