Військові НАТО неминуче з’являться в Україні: з якою метою – NYT

Раніше США допомагали Україні навчати війська за стандартами НАТО на полігоні в Яворові (Львівська область).

Українські офіційні особи звернулися до своїх колег з НАТО з проханням допомогти в навчанні 150 000 солдатів. У США цю ідею наразі не підтримують, але голова Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун у четвер, 16 травня, назвав розгортання інструкторів НАТО в Україні неминучим.

Про це повідомило видання The New York Times.

“З часом ми цього досягнемо”, — сказав він журналістам на зустрічі НАТО в Брюсселі.

Наразі, за словами Брауна, зусилля всередині України поставили б під загрозу інструкторів НАТО і, швидше за все, змушували б використовувати дорогоцінні засоби ППО для захисту інструкторів замість критичної української інфраструктури поблизу поля бою.

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"Будучи частиною НАТО, Сполучені Штати будуть зобов’язані за договором альянсу допомагати в захисті від будь-якого нападу на інструкторів, що потенційно може втягнути Америку у війну", - йдеться у публікації.

Видання нагадало, що раніше США допомагали Україні навчати війська за стандартами НАТО на полігоні в Яворові (Львівська область), але на початку повномасштабної війни американські інструктори були звідти виведені.

При цьому журналісти зазначили, що навчання від американців та їхніх союзників не завжди було успішним. Перед українським контрнаступом минулого літа американські військові навчали в Німеччині українські підрозділи маневреній війні, розмінуванню та інших завдань.

"Але навчитися скоординованого використання танків, артилерії та піхоти складно, особливо за короткий 12-тижневий період", - пише NYT.

Перенесення навчання в Україну, як визнають військові, дасть змогу американським інструкторам швидше збирати інформацію про нововведення, що відбуваються на лінії фронту.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс вперше в конфіденційному порядку та без офіційних повідомлень визначив щонайменше дві "червоні лінії", після перетину яких може відбутися пряме втручання військ НАТО у війну Росії проти України.

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