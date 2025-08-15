- Дата публікації
-
- Війна
- 1030
- 1 хв
Військові навчання РФ у Білорусі: коли буде найбільший ризик для України
Від 12 по 16 вересня, коли триватиме активна фаза цих навчань, — буде найбільший ризик, зазначили у Держприкордонслужбі.
На території Білорусі відбудуться російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025». Зазначається, що під час навчань ворог може відпрацювати застосування ядерної зброї та «Орешніка».
Найбільший ризик таких навчань буде у вересні — триватиме активна фаза, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в етері КИЇВ24.
«Від 12 по 16 вересня, коли триватиме активна фаза цих навчань, — буде найбільший ризик. Під час активної фази також можуть залучати і бронетехніку», — наголосив Андрій Демченко, речник ДПСУ.
Наразі ж сили та засоби, які Росія вже залучила на територію Білорусі — вони незначні.
«Нестандартних ситуацій не фіксується», — додає речник.
Втім, Демченко не виключає ймовірних провокацій на кордоні з Білоруссю.
Раніше повідомлялося, що Україна відстежує пересування російських військ у Білорусі перед навчаннями «Захід-2025».