Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1030
Час на прочитання
1 хв

Військові навчання РФ у Білорусі: коли буде найбільший ризик для України

Від 12 по 16 вересня, коли триватиме активна фаза цих навчань, — буде найбільший ризик, зазначили у Держприкордонслужбі.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Військові навчання у Білорусі

Військові навчання у Білорусі / © Укрінформ

На території Білорусі відбудуться російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025». Зазначається, що під час навчань ворог може відпрацювати застосування ядерної зброї та «Орешніка».

Найбільший ризик таких навчань буде у вересні — триватиме активна фаза, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в етері КИЇВ24.

«Від 12 по 16 вересня, коли триватиме активна фаза цих навчань, — буде найбільший ризик. Під час активної фази також можуть залучати і бронетехніку», — наголосив Андрій Демченко, речник ДПСУ.

Наразі ж сили та засоби, які Росія вже залучила на територію Білорусі — вони незначні.

«Нестандартних ситуацій не фіксується», — додає речник.

Втім, Демченко не виключає ймовірних провокацій на кордоні з Білоруссю.

Раніше повідомлялося, що Україна відстежує пересування російських військ у Білорусі перед навчаннями «Захід-2025».

